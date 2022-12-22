Грудень, 22 в 19:49

Газотурбінні та газопоршневі мобільні мініелектростанції можуть стати альтернативним джерелом електропостачання в умовах обстрілів РФ. В Україні вже почали їх встановлювати.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, уряд працює над створенням альтернативної мобільної генерації електрики. Зокрема, партнери України надають промислові генератори для критичної інфраструктури.

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– Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції – це ще один шлях. У нас є такі станції українського виробництва. Більше того, вони вже встановлені, зараз відновлюють їх роботу. Ті, які вироблені, ми забираємо зі складів і теж встановлюємо, – зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що виробництво електрики на таких станціях коштує дорого. Проте їх перевага полягає в швидкому запуску в роботу: вони розганяються протягом максимум 3 хв, тоді як атомний блок – три доби, а тепловий блок із холодного стану розганяється 8-12 год (з гарячого стану від 30 хв до 1,5 год).

– Газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, в середньому 50 МВт. Але якщо їх ставити 20 штук в ряд, виходить 1 тис. МВт – це атомний блок. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання і обслуговування, це величезний плюс, – наголосив очільник Кабміну.

Він назвав дві сфери, де стануть у нагоді ці електростанції:

у великих містах для забезпечення людей водою і теплом;

для підтримання енергетичної безпеки АЕС (атомної генерації).

– Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все вимикається, то щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт для старту його роботи. На генераторах такої потужності не доб’єшся. Потрібно знайти, звідки “підкурити”, і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що в разі блекауту Україні вистачить можливостей, щоб з нього вийти. Наша країна, зокрема, має достатньо диверсифіковану систему генерації електрики, яка складається зі щонайменше шести видів: АЕС, теплова, вугільна, гідрогенерація, малі ГЕС та малі ТЕЦ. Крім того, є відновлювальні джерела енергії.

За словами Дениса Шмигаля, у випадку, якщо РФ вдасться занурити Україну в блекаут, вихід з нього триватиме від семи до десяти днів. Такі розрахунки зробили українські енергетики.