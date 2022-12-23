Работаем ради победы: Зеленский вернулся в Киев после визита в США
Фото: Офис президента
23 декабря глава страны Владимир Зеленский работает уже из своего кабинета в Офисе президента.
О возвращении в Киев после своей первой заграничной поездки за почти 10 месяцев войны глава государства сообщил в видеообращении.
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– Желаю всем здоровья! Слышите, у нас работают телефоны. Я в кабинете. Работаем ради победы.
Всем хорошего дня! Всех победим! – коротко сообщил о прибытии в столицу Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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