Декабрь, 23 в 12:22

23 декабря глава страны Владимир Зеленский работает уже из своего кабинета в Офисе президента.

О возвращении в Киев после своей первой заграничной поездки за почти 10 месяцев войны глава государства сообщил в видеообращении.

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– Желаю всем здоровья! Слышите, у нас работают телефоны. Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим! – коротко сообщил о прибытии в столицу Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.