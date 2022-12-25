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Факти / Україна

ЄС передав Україні понад 1 тис. генераторів – єврокомісар

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ЄС передав Україні понад 1 тис. генераторів – єврокомісар

До України з боку Євросоюзу було передано вже понад тисячу електрогенераторів через терористичні атаки Росії по українських об’єктах інфраструктури.

Про це 24 грудня на своїй сторінці у Twitter повідомив єврокомісар Євросоюза з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

– Для забезпечення електроенергією будинків та лікарень європейські країни надали понад 1 тис. електрогенераторів для України, – написав він.

Єврокомісар додав, що через програму EU Civil Protection Mechanism до України також було доставлено майже 78 тис. тонн гуманітарної допомоги.

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Нагадаємо, після чергового ракетного обстрілу енергетичних об’єктів України з боку Росії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз пришвидшить постачання Україні генераторів і трансформаторів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні казав, що у випадку, якщо РФ вдасться занурити Україну в повний блекаут, налагодження ситуації в українській енергосистемі триватиме від семи до десяти днів.

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Фото: Janez Lenarčič

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