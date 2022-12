До України з боку Євросоюзу було передано вже понад тисячу електрогенераторів через терористичні атаки Росії по українських об’єктах інфраструктури.

Про це 24 грудня на своїй сторінці у Twitter повідомив єврокомісар Євросоюза з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.

Єврокомісар додав, що через програму EU Civil Protection Mechanism до України також було доставлено майже 78 тис. тонн гуманітарної допомоги.

#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to ????????.

Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/f8OKuZnD9B

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) December 24, 2022