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Факты / Україна

15 ФСБшников попали под удар ВСУ в Новобелозерке – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение места сосредоточения живой силы армии РФ возле Новобелозерки Запорожской области.

Согласно данным Генштаба ВСУ, после удара 25 декабря около сотни оккупантов погибли и получили ранения.

Среди них, в частности, были и 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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К слову, нанесли удар по району сосредоточения оккупантов украинские пилоты и накануне.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • четыре пункта управления;
  • шесть районов сосредоточения живой силы врага.

Напомним, что 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был подорван автомобиль Renault Duster, которым пользовались оккупанты.

Впоследствии стало известно, что в салоне находились два сотрудника ФСБ.

Оба получили тяжелые травмы. Одному из них оторвало конечность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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