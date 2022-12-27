15 ФСБшников попали под удар ВСУ в Новобелозерке – Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение места сосредоточения живой силы армии РФ возле Новобелозерки Запорожской области.
Согласно данным Генштаба ВСУ, после удара 25 декабря около сотни оккупантов погибли и получили ранения.
Среди них, в частности, были и 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
К слову, нанесли удар по району сосредоточения оккупантов украинские пилоты и накануне.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- четыре пункта управления;
- шесть районов сосредоточения живой силы врага.
Напомним, что 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был подорван автомобиль Renault Duster, которым пользовались оккупанты.
Впоследствии стало известно, что в салоне находились два сотрудника ФСБ.
Оба получили тяжелые травмы. Одному из них оторвало конечность.
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