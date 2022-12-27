Декабрь, 27 в 7:11

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение места сосредоточения живой силы армии РФ возле Новобелозерки Запорожской области.

Согласно данным Генштаба ВСУ, после удара 25 декабря около сотни оккупантов погибли и получили ранения.

Среди них, в частности, были и 15 сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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К слову, нанесли удар по району сосредоточения оккупантов украинские пилоты и накануне.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

четыре пункта управления;

шесть районов сосредоточения живой силы врага.

Напомним, что 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был подорван автомобиль Renault Duster, которым пользовались оккупанты.

Впоследствии стало известно, что в салоне находились два сотрудника ФСБ.

Оба получили тяжелые травмы. Одному из них оторвало конечность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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