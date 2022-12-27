15 ФСБшників потрапили під удар ЗСУ в Новобілозерці – Генштаб

Грудень, 27 в 7:11

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження місця зосередження живої сили армії РФ біля Новобілозерки Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, після удару 25 грудня близько сотні окупантів загинули та дістали поранень.

Серед них, зокрема, були 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

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До слова, завдали удару по району зосередження окупантів українські пілоти й напередодні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України тим часом уразили:

чотири пункти управління;

шість районів зосередження живої сили ворога.

Нагадаємо, що 23 грудня в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було підірвано автівку Renault Duster, якою користувались окупанти.

Згодом стало відомо, що в салоні перебували двоє співробітників ФСБ.

Обидва дістали важкі травми. Одному з них відірвало кінцівку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

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