Декабрь, 27 в 15:47

Министерство культуры и информационной политики не будет рекомендовать Лаврскому заповеднику продлевать соглашение с УПЦ МП насчет аренды Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, использование имущества Лавры будет изучаться.

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— Создана межведомственная правительственная комиссия по изучению использования имущества лавры. Соответственно, учитывая то, что на Верхней лавре соглашение заканчивается, пока проверка не будет завершена, такое использование исключается. Есть соглашения, которые продолжаются. Они пока будут продлены до завершения проверки, — сказал он.

Ткаченко напомнил, что в 2013 году было заключено бессрочное соглашение с УПЦ МП по аренде Нижней лавры. Но учитывая указ президента о проверке УПЦ МП, оно будет пересматриваться.

— Нам придется проверить правомерность использования, не было ли там каких-то нарушений, и учитывая это, уже выносить соответствующие решения, — пояснил Ткаченко.

Он добавил, что правительство в ближайшее время будет заниматься изучением правомерности использования имущества Нижней лавры.

Напомним, что 31 декабря 2022 года истекает срок аренды УПЦ МП Трапезной церкви и Успенского собора в Киево-Печерской лавре.