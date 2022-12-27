Грудень, 27 в 15:47

Міністерство культури та інформаційної політики не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП щодо оренди Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній лаврі.

Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, використання майна лаври вивчатиметься.

Зараз дивляться

– Створена міжвідомча урядова комісія стосовно використання майна лаври. Відповідно, з огляду на те, що на Верхній лаврі угода закінчується, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Є угоди, які тривають. Вони поки що будуть продовжені до завершення перевірки, – сказав він.

Ткаченко нагадав, що у 2013 році була укладена безстрокова угода з УПЦ МП щодо оренди Нижньої лаври. Але з огляду на указ президента щодо перевірки діяльності УПЦ, вона буде переглядатися.

– Нам доведеться перевірити, чи правомірне використання, чи не було там якихось порушень, і з огляду на це вже виносити відповідні рішення, – пояснив Ткаченко.

Він додав, що уряд найближчим часом займатиметься вивченням правомірності використання майна Нижньої лаври.

Нагадаємо, що 31 грудня 2022 року спливає термін оренди УПЦ МП Трапезної церкви та Успенського собору у Києво-Печерській лаврі.