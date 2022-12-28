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Факти / Україна

Окупанти не можуть змінити ситуацію на Авдіївському напрямку – Черник

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
авдіївка
Фото: УНІАН

Російські окупаційні війська не мають можливості змінити ситуацію на свою користь на Авдіївському напрямку через брак ресурсів.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі національного телемарафону.

– На цю хвилину я не бачу, щоб їм вдалося переламати саме цей напрямок. Загостримо увагу, що Донеччина – це взагалі унікальне явище. Донеччина, за великим рахунком практично тримається на тій самій лінії, що і на початку цієї війни. І в цьому є логічне пояснення – саме на цьому напрямку ми мали серйозні сконцентровані сили, і найголовніше – восьмирічну підготовку, – сказав експерт.

Бахмат Авдіївка мапа лінія фронту

Deep State

Черник наголосив, що попри його переконання, не можна бути точно упевненими – неможливо передбачити, де росіяни кинуться у чергову м’ясорубку.

Зараз дивляться

– Вони можуть упертися там так, що тримати цей пункт буде просто недоцільно. Але на цю хвилину я не бачу, за допомогою чого вони можуть розвивати якісь більш-менш серйозні контрнаступальні дії, – додав експерт.

Також, за його словами, ворог на шляху до виснаження на Бахмутському напрямку.

– За останній тиждень знищено понад 10 боєкомплектів по всій лінії розмежування, і, особливо, у районі Бахмута. І це насправді сприяє тому, що противник не може виставляти великі артилерійські вали. Це їхній головний робочий інструмент. Оскільки крім насипання величезної кількості снарядів вони нічого не можуть, – сказав Черник.

Він наголошує, що росіяни продовжуватимуть битися, оскільки поразка у війні ставить під загрозу існування Російської Федерації.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти шукають можливість прорвати українську оборону на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Ворог намагається продовжувати наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Карта: Deep State

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