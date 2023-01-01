Декабрь, 31, 2022 в 23:53

Уходящий год начался 24 февраля, но он изменил каждого украинца.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в поздравлении украинцев с Новым годом.

Президент заявил, что 2022 год начался не в ночь на 1 января, а 24 февраля.

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— Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа. Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то — страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уже никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что уходящий год был годом Украины и украинцев.

— 24 февраля мы проснулись. Другие мы. Другой народ. Другие украинцы. Первые ракеты окончательно разрушили лабиринт иллюзий. Мы увидели, кто есть кто. На что способны друзья, враги, а главное — на что способны мы сами. 24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба, — заявил президент.

Украинский лидер говорит, что взрывы 24 февраля оглушили украинцев, поэтому с тех пор мы не все слышим и не всех слушаем.

— Нам говорили: у вас нет других вариантов, чем сдаться. Мы говорим: у нас нет других вариантов, чем победить. 24 февраля мы начали творить нашу победу. Из многих кирпичиков — сотен других побед, — подчеркнул он.

Президент напомнил, что украинцы смогли победить панику и не разбежались, а собрались.

— Мы победили сомнения, уныние, страх. Мы поверили в себя и в свои силы. Вооруженные Силы Украины. Разведку. Нацгвардию. СБУ. ССО. Пограничников. Тероборону. ПВО. Полицию. ГСЧС. Все наши силы обороны и безопасности. Я горжусь вами всеми, наши воины, — сказал Владимир Зеленский.

Он также заявил, что 2022 год можно было бы назвать годом потерь для Украины, всей Европы и всего мира, но не стоит так говорить.

— Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей — их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дома — их уничтожили террористы. Мы не потеряли своих земель — на них зашли захватчики. Мир не потерял мир — Россия его разрушила, — сказал президент.

Украинский лидер добавил, что уходящий год ранил нас в сердце и украинцы выплакали все слезы и прокричали все молитвы.

— 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов — лишние. Они не нужны. Не нужны объяснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы осознать, — сказал он.

Владимир Зеленский перечислил все главные события прошлого года и российско-украинской войны, делая паузы между каждым из ключевых событий:

Утро 24 февраля.

Гостомель. Буча. Ирпень. Бородянка. Харьков.

Мрия.

Краматорск. Вокзал. Игрушка.

Чернигов.

Мариуполь. Драмтеатр. Надпись “Дети”.

Оленевка.

Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца.

Вольнянск. Родильный дом. Младенец. Два дня.

Азовсталь.

— Это невозможно забыть. И невозможно простить. Но возможно победить. Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух, — сказал он.

Президент напомнил, что были и другие события:

Оборона Киева.

Харьков.

Николаев.

Чернобаевка.

Остров Змеиный.

HIMARS.

Антоновский мост.

Хлопок.

Крымский мост.

Нептун.

Крейсер Москва.

Русский военный корабль.

Изюм, Балаклея и Купянск.

Херсон.

— И молимся, что будет Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым. Мы бьемся и будем биться дальше. Ради главного слова: “победа”. Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней. Отдали много сил. Но в момент, когда кажется, что ты уже не можешь идти дальше, вспомните, что мы уже с вами прошли, — сказал он.

Президент обратился ко всем украинцам и сказал, что они невероятные, потому что стоит только взглянуть, что уже сделано и что еще делается.

Он напомнил, как украинские воины с первых дней разносят “вторую армию мира”, а наши люди останавливали колонны техники РФ.

— На войне важен каждый. Кто держит в руках оружие, руль авто, штурвал судна или самолета, скальпель или указку. Каждый, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом. Кто на блокпосту и на электростанции. Журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели. Все. Кто работает. Учится в университете или школе. И даже те, кто только учится ходить. Все это — ради них. Наших детей. Наших людей. Нашей страны, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в большой войне нет маленьких дел, или ненужных, потому что каждый украинец — борец и каждый из нас — фронт.

Он поблагодарил каждый несокрушимый регион Украины, который выдержал удары войны: Харьков, Николаев, Сумщина и Сумы, Днепр, Одесса и Херсон.

Херсонцев Зеленский выделил, и напомнил, что это героические люди, которые были в оккупации более восьми месяцев.

— Без новостей. Без связи. Оторванные от Украины. Тысячи из вас выходили на акции против рашистов. Вы не знали, видят ли это в Украине, знают ли об этом. Оккупанты врали вам, что Украина вас бросила и не будет бороться за вас. Но вы верили и вопреки всему дождались. Лицо Херсона посечено осколками снарядов, но главное, что Новый год мы встречаем свободными и вместе под сине-желтыми флагами. А значит, все восстановим, все отстроим. Так же, как Чернигов и Запорожье, и Краматорск, и Бахмут, — сказал президент.

Украинский лидер поблагодарил и другие регионы, которые стали прибежищем для миллионов украинцев: это Ривне, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница.

А также тем регионам, которые получают и передают миллионы тонн помощи из Европы и мира: Львов, Ужгород, Черновцы, Луцк.

Отдельно президент поблагодарил области, которые принимают в эвакуации бизнес, предприятия и университеты: Хмельницкий, Житомир, Кропивницкий, Полтава, Черкассы.

Президент также заявил, что те, кто ждет Украину на Донбассе, Луганщине и в Крыму, обязательно ее дождутся.

— И, конечно, Киевщина и Киев — сердце наше, которое всегда бьется благодаря вам, все наши украинцы! Мы все — одна семья. Одна Украина, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что в течение 2022 года Украина изменила мир, а мир открыл для себя Украину.

— Нам говорили: капитуляция. Мы выбрали контрнаступление! Нам говорили идти на уступки и компромиссы. Мы идем в Евросоюз и НАТО. Мир услышал Украину. Европарламент, Бундестаг, парламент Великобритании, Кнессет, Конгресс США. Мир почувствовал Украину. Украина в медиа. В сердцах людей. В топе поиска Google, — добавил он.

Президент добавил, что для украинцев сегодня лучшим салютом является салют на складах оккупантов, а подарком — цифры в отчете Генштаба ВСУ.

— Мы не знаем точно, что принесет нам новый, 2023 год. Но готовы ко всему. Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непоколебимы. Продолжение борьбы? Будем сражаться. А когда победим — будем обниматься, — сказал он.

За несколько минут до Нового года президент пожелал всем украинцам одного — победы.

— И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов — к своим семьям. Пленных — в свои дома. Переселенцев — к своей Украине. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными.

Возвращение к обычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей, — заявил он.

Владимир Зеленский также пожелал, чтобы в отчетах возле цифры 100 тыс. уничтоженных врагов и тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась “главная цифра и главный успех” — 603 тыс. 628 км кв, что является площадью независимой Украины, как это было с 1991 года.

— Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас здесь. Я здесь. Мы здесь. Вы здесь. Все здесь. Мы все — это Украина, — сказал он.

Перед этим Владимир и Елена Зеленские также поздравили украинцев с Новым годом и заявили, что в 2023 году Украину ждет победа.

Напомним, в течение 31 декабря Российская Федерация нанесла массированные удары по городам Украины. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты по гражданским украинским объектам более 20 крылатых ракет, но ПВО уничтожило 12 из них.

В общем, под вражеские удары 31 декабря попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.