Грудень, 31, 2022 в 23:53

Рік, що минає, почався 24 лютого, але він змінив кожного українця.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у привітанні українців з Новим роком.

Президент заявив, що 2022 рік почався не в ніч на 1 січня, а 24 лютого.

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– Без передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 4-й годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що рік, що минає, був роком України та українців.

– 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба, – заявив президент.

Український лідер каже, що вибухи 24 лютого оглушили українців, тому відтоді ми не все чуємо та не всіх слухаємо.

– Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок – сотень інших перемог, – наголосив він.

Президент нагадав, що українці змогли перемогти паніку та не розбіглись, а зібралися.

– Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили в себе й у свої сили. Збройні Сили України. Розвідку. Нацгвардію. СБУ. ССО. Прикордонників. Тероборону. ППО. Поліцію. ДСНС. Усі наші сили оборони й безпеки. Я пишаюся вами всіма, наші воїни, – сказав Володимир Зеленський.

Він також заявив, що 2022 рік можна було б назвати роком втрат для України, всієї Європи та всього світу, але не варто так казати.

– Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала, – сказав президент.

Український лідер додав, що рік, що минає, поранив нас у серце і українці виплакали усі сльози та прокричали усі молитви.

– 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів – зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити, – сказав він.

Володимир Зеленський перерахував усі головні події минулого року та російсько-української війни, роблячи паузи між кожною з ключових подій:

Ранок 24 лютого.

Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків.

Мрія.

Краматорськ. Вокзал. Іграшка.

Чернігів.

Маріуполь. Драмтеатр. Напис “Діти”.

Оленівка.

Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці.

Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні.

Азовсталь.

– Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух, – сказав він.

Президент нагадав, що були й інші події:

Оборона Києва.

Харків.

Миколаїв.

Чорнобаївка.

Острів Зміїний.

HIMARS.

Антонівський міст.

Бавовна.

Кримський міст.

Нептун.

Крейсер Москва.

Русскій воєнний корабль.

Ізюм, Балаклія й Куп’янськ.

Херсон.

– І молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, Крим. Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: “перемога”. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли, – сказав він.

Президент звернувся до усіх українців та сказав, що вони неймовірні, бо варто лише поглянути, що вже зроблено і що ще робиться.

Він нагадав, як українські воїни з перших днів розносять “другу армію світу”, а наші люди зупиняли колони техніки РФ.

– На війні важливий кожен. Хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом. Хто на блокпосту й на електростанції. Журналісти й дипломати, комунальники та рятувальники. Всі. Хто працює. Вчиться в університеті або школі. І навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Все це – заради них. Наших дітей. Наших людей. Нашої країни, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у великій війні немає маленьких справ, або непотрібних, бо кожен українець – борець та кожен із нас – фронт.

Він подякував кожному незламному регіону України, який витримав удари війни: Харків, Миколаїв, Сумщина й Суми, Дніпро, Одеса та Херсон.

Херсонців Зеленський виокремив, та нагадав, що це героїчні люди, які були в окупації понад вісім місяців.

– Без новин. Без зв’язку. Відірвані від України. Тисячі з вас виходили на акції проти рашистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула й не буде боротися за вас. Але ви вірили й попри все дочекалися. Обличчя Херсона посічене уламками снарядів, але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними й разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо, усе відбудуємо. Так само, як Чернігів і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут, – сказав президент.

Український лідер подякував і іншим регіонам, які стали прихистком для мільйонів українців: це Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця.

А також тим регіонам, які отримують й передають мільйони тонн допомоги з Європи та світу: Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк.

Окремо президент подякував областям, які приймають в евакуації бізнес, підприємства та університети: Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкаси.

Президент також заявив, що ті, хто чекає Україну на Донбасі, Луганщині та в Криму, обов’язково її дочекаються.

– І, звісно, Київщина й Київ – серце наше, яке завжди б’ється завдяки вам, усі наші українці! Ми всі – одна сім’я. Одна Україна, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що протягом 2022 року Україна змінила світ, а світ відкрив для себе Україну.

– Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Україна в медіа. У серцях людей. У топі пошуку Google, – додав він.

Президент додав, що для українців сьогодні найкращим салютом є салют на складах окупантів, а подарунком – цифри у звіті Генштабу ЗСУ.

– Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього. Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися, – сказав він.

За кілька хвилин до Нового року президент побажав усім українцям одного – перемоги.

– І це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків, – заявив він.

Володимир Зеленський також побажав, щоб у звітах біля цифри 100 тис. знищених ворогів та тисяч одиниць знищеної російської техніки з’явилася “головна цифра і головний успіх” – 603 тис. 628 км кв, що є площею незалежної України, як це було з 1991 року.

– Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна, – сказав він.

Перед цим Володимир та Олена Зеленські також привітали українців з Новим роком та заявили, що у 2023 році на Україну чекає перемога.

Нагадаємо, протягом 31 грудня Російська Федерація завдала масованих ударів по містах України. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти по цивільних українських об’єктах понад 20 крилатих ракет, але ППО знищило 12 з них.

Загалом, під ворожі удари 31 грудня потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих унаслідок ракетної атаки РФ.