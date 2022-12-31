Декабрь, 31 в 9:45

Россия нарушит схему массированных ударов по энергосетям Украины, что прослеживается еще с октября 2022 года.

Такой прогноз озвучила разведка Минобороны Великобритании в канун Нового года, 31 декабря.

Британские разведчики считают реалистичной вероятность того, что РФ сократит интервал между массированными атаками, который обычно составляет семь-десять дней.

Сейчас смотрят

В оборонном ведомстве убеждены, что россияне откажутся от уже сложившейся схемы, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинцев во время новогодних праздников.

Учитывая это, в британской разведке прогнозируют, что новый удар Россия может нанести уже в ближайшие дни.

Отметим, что 29 декабря, во время уже десятой массированной атаки, российские войска выпустили 70 крылатых ракет.

58 из них украинские военные сбили.

В Киевской области Вооруженные силы Украины приземлили один беспилотник Орлан-10.

На восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных сил ликвидировала три разведывательных дрона и вертолет Ми-8.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что волнами массированных ударов россияне пытаются преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.