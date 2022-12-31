Росія порушить схему ударів, щоб підірвати дух українців – прогноз розвідки Британії

Грудень, 31 в 9:45

Росія порушить схему масованих ударів по енергомережах України, що простежується ще з жовтня 2022 року.

Такий прогноз озвучила розвідка Міноборони Великої Британії в переддень Нового року, 31 грудня.

Британські розвідники вважають реалістичною ймовірність того, що РФ скоротить інтервал між масованими атаками, який зазвичай становить сім-десять днів.

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В оборонному відомстві переконані, що росіяни відмовляться від уже усталеної схеми, щоб спробувати підірвати моральний дух українців під час новорічних свят.

Зважаючи на це, у британській розвідці прогнозують, що нового удару Росія може завдати вже найближчими днями.

Зауважимо, що 29 грудня, під час уже десятої масованої атаки, російські війська випустили 70 крилатих ракет.

58 із них українські військові збили.

У Київській області Збройні сили України приземлили один безпілотник Орлан-10.

На східному напрямку протиповітряна оборона Повітряних сил ліквідувала три розвідувальні дрони та вертоліт Мі-8.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що хвилями масованих ударів росіяни намагаються подолати українську протиповітряну оборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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