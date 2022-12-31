Грудень, 31 в 19:35

Оператор системи розподілу електроенергії ДТЕК скасував екстрені відключення світла в Києві та Київській області.

Про це йдеться в повідомленні енергокомпанії в Telegram-каналі.

Екстрені відключення раніше були введені як превентивний захід через російські атаки.

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– Енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік Київ і область були зі світлом, якщо не буде нових атак, – ідеться в повідомленні.

Раніше ДТЕК анонсував відсутність відключень світла для жителів Києва та Київської областей, а також Дніпропетровської області. Цього вдалося досягти завдяки тому, що було обмежено діяльність деяких об’єктів промисловості. При цьому під час атак Росії впродовж 31 грудня були застосовані екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Росія 31 грудня знову обстріляла Україну ракетами. Ворожі удари припали на Київ, Запоріжжя, Миколаїв. Унаслідок атак держави-агресора є загиблий, а понад 20 осіб – поранені.

Факти ICTV раніше склали список графіків планових відключень світла в областях України на 1 січня 2023 року.