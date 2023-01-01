Подтягивание резервов и изменение тактики: Скибицкий спрогнозировал, чего ожидать от РФ в 2023

Январь, 01 в 11:31

В начале 2023 года РФ может изменить тактику ведения боевых действий и подтянуть резервы к границам Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона спрогнозировал, чего ожидать от страны-агрессора в новом году.

— Во-первых — это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Это введение на нашу территорию новых подразделений и части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области, — уточнил он.

Кроме того, по его словам, оккупационные войска продолжат наступать на отдельных направлениях, чтобы выйти на границы Донецкой области и удержать временно оккупированные территории.

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— И то, что мы прогнозируем — это изменение тактики действий России на поле боя. Мы сейчас наблюдаем подготовку так называемых штурмовых отрядов в различных дивизиях и объединениях ВС РФ. Это новый подход, который они хотят применить. Это такие маленькие отряды на 140-160 человек, которые будут вооружены танками, минометами, артсистемами, чтобы осуществлять штурмовые действия на отдельных направлениях, — уточнил Скибицкий.

Поэтому он прогнозирует, что начало года будет довольно сложным, но Украина готова к этому, поскольку знает о планах врага, какими резервами он обладает и на что способен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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