Підтягування резервів та зміна тактики: Скібіцький спрогнозував, чого очікувати від РФ у 2023

Січень, 01 в 11:31

На початку 2023 року РФ може змінити тактику ведення бойових дій та підтягнути резерви до кордонів України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону спрогнозував, чого очікувати від країни-агресора у новому році.

– По-перше – це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Це введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області, – уточнив він.

Окрім того, за його словами, окупаційні війська продовжать наступати на окремих напрямках, щоб вийти на кордони Донецької області та утримати тимчасово окуповані території.

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– І те, що ми прогнозуємо – це зміна тактики дій Росії на полі бою. Ми зараз спостерігаємо підготовку так званих штурмових загонів у різних дивізіях та об’єднаннях ЗС РФ. Це новий підхід, який вони хочуть застосувати. Це такі маленькі загони на 140-160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артсистемами, щоб здіснювати штурмові дії на окремих напрямках, – уточнив Скібіцький.

Тому він прогнозує, що початок року буде доволі складним, але Україна готова до цього, оскільки знає про плани ворога, якими резервами він володіє та на що здатен.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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