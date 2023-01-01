Росія вперше застосувала ракетоносії з акваторії Каспійського моря – Гуменюк

Січень, 01 в 15:26

Під час масованого ракетного удару 31 грудня російські війська вперше застосували ракетоносії з Каспію.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувалися ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси, – наголосила вона.

На її думку, це свідчить про те, що ЗСУ вдається тримати під вогневим контролем логістику окупантів, зокрема і на Лівому березі.

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Прогнозуючи, коли РФ може завдати нової атаки дронами, Гуменюк наголосила, що на їх підготовку ворогу треба менше часу, ніж для планування ракетного удару.

– Їм достатньо визначитися з місцем старту атак та підготувати координати цілей. Саме тому ми говоримо, що загострюється необхідність замовчування результатів ракетних ударів, особливо те, що стосується об’єктів критичної інфраструктури, – пояснила вона.

Водночас влучання в житлові будинки, за її словами, одразу ж демонструються всьому світу, оскільки треба доносити до них, що ворог не припинив атаки по мирних мешканцях.

31 грудня російські війська випустили по українських містах понад 20 крилатих ракет. Лише в районі Києва було знищено сім повітряних цілей.

Однак було кілька влучань – пошкоджено об’єкти в чотирьох районах столиці (Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському).