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Факты / Україна

Больше всего пострадал спорткомплекс КНУ, люди целы: ректор о последствиях ракетного удара 31 декабря

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Фото: Факты ICTV

В результате ракетной атаки России по столице 31 декабря наибольшие разрушения претерпел именно спортивный комплекс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии Фактам ICTV рассказал о последствиях обстрела в канун нового года, в результате которого повреждены корпуса учебного заведения.

— Обломки боевой части одной из ракет приземлились возле спорткомплекса нашего университета. К сожалению, сила взрывной волны была такой, что повредила спортивный комплекс, корпуса нескольких факультетов и общежития – в целом более 13 зданий университета. Но больше всего пострадал спорткомплекс, — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день трудно оценить уровень ущерба, потому что это должны сделать специалисты. На месте уже работают следственно-оперативные группы.

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В то же время ректор отметил, что повреждения, нанесенные желтому и красному корпусам, библиотеке Максимовича, оценены в более чем 90 млн грн, а убытки от разрушений, нанесенных 31 декабря, вероятно, будут на порядок больше.

Бугров также сообщил, что работники университета, которые находились на территории — а это более 150 человек — все целы и невредимы.

— И это самое главное. А все остальное при поддержке государства и благотворителей восстановим. То, что вы видите сегодня, уже намного лучше, поскольку вчера выпускники, студенты и сотрудники помогали разбирать завалы. Самое главное, чтобы мы победили! — подытожил ректор КНУ.

Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Ракетний обстріл КНУ 31 грудня
Больше всего пострадал спорткомплекс КНУ, люди целы: ректор о последствиях ракетного удара 31 декабря / 4 фотографии

31 декабря Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Вражеские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

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