Январь, 02 в 15:14

В результате ракетной атаки России по столице 31 декабря наибольшие разрушения претерпел именно спортивный комплекс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии Фактам ICTV рассказал о последствиях обстрела в канун нового года, в результате которого повреждены корпуса учебного заведения.

— Обломки боевой части одной из ракет приземлились возле спорткомплекса нашего университета. К сожалению, сила взрывной волны была такой, что повредила спортивный комплекс, корпуса нескольких факультетов и общежития – в целом более 13 зданий университета. Но больше всего пострадал спорткомплекс, — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день трудно оценить уровень ущерба, потому что это должны сделать специалисты. На месте уже работают следственно-оперативные группы.

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В то же время ректор отметил, что повреждения, нанесенные желтому и красному корпусам, библиотеке Максимовича, оценены в более чем 90 млн грн, а убытки от разрушений, нанесенных 31 декабря, вероятно, будут на порядок больше.

Бугров также сообщил, что работники университета, которые находились на территории — а это более 150 человек — все целы и невредимы.

— И это самое главное. А все остальное при поддержке государства и благотворителей восстановим. То, что вы видите сегодня, уже намного лучше, поскольку вчера выпускники, студенты и сотрудники помогали разбирать завалы. Самое главное, чтобы мы победили! — подытожил ректор КНУ.

Больше всего пострадал спорткомплекс КНУ, люди целы: ректор о последствиях ракетного удара 31 декабря / 4 фотографии

31 декабря Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Вражеские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.