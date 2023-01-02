Січень, 02 в 15:14

Внаслідок ракетної атаки Росії по столиці 31 грудня найбільших руйнувань зазнав саме спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ректор КНУ Володимир Бугров у коментарі Фактам ICTV розповів про наслідки обстрілу у переддень нового року, внаслідок якого пошкоджено корпуси навчального закладу.

– Уламки бойової частини однієї з ракет приземлилися біля спорткомплексу нашого університету. На жаль, сила вибухової хвилі була такою, що пошкодила спортивний комплекс, корпуси кількох факультетів та гутотожитки – загалом понад 13 будівель університету. Але найбільше постраждав спорткомплекс, – сказав він.

За його словами, на сьогодні важко оцінити рівень збитків, бо це мають зробити фахівці. На місці вже працюють слідчо-оперативні групи.

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Водночас ректор наголосив, що ушкодження, завдані жовтому та червонову корпусам, бібліотеці Максимовича, оцінені у більш як 90 млн грн, а збитки від руйнувань, завданих 31 грудня, ймовірно, будуть значно більші.

Бугров також повідомив, що працівники університету, які перебували на території – а це понад 150 осіб – усі цілі і неушкоджені.

– І це найголовніше. А все інше за підтримки держави та благодійників відновимо. Те, що ви бачите сьогодні, вже набагато краще, оскільки вчора випускники, студенти та співробітники допомагали розбирати завали. Найголовніше, щоб ми перемогли! – підсумував ректор КНУ.

Найбільше постраждав спорткомплекс КНУ, люди цілі: ректор про наслідки ракетного удару 31 грудня / 4 фотографии

31 грудня Росія завдала масованого удару по містах України. Ворожі ракети влучили у цивільні об’єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.