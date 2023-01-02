Найбільше постраждав спорткомплекс КНУ, люди цілі: ректор про наслідки ракетного удару 31 грудня
Внаслідок ракетної атаки Росії по столиці 31 грудня найбільших руйнувань зазнав саме спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ректор КНУ Володимир Бугров у коментарі Фактам ICTV розповів про наслідки обстрілу у переддень нового року, внаслідок якого пошкоджено корпуси навчального закладу.
– Уламки бойової частини однієї з ракет приземлилися біля спорткомплексу нашого університету. На жаль, сила вибухової хвилі була такою, що пошкодила спортивний комплекс, корпуси кількох факультетів та гутотожитки – загалом понад 13 будівель університету. Але найбільше постраждав спорткомплекс, – сказав він.
За його словами, на сьогодні важко оцінити рівень збитків, бо це мають зробити фахівці. На місці вже працюють слідчо-оперативні групи.
Водночас ректор наголосив, що ушкодження, завдані жовтому та червонову корпусам, бібліотеці Максимовича, оцінені у більш як 90 млн грн, а збитки від руйнувань, завданих 31 грудня, ймовірно, будуть значно більші.
Бугров також повідомив, що працівники університету, які перебували на території – а це понад 150 осіб – усі цілі і неушкоджені.
– І це найголовніше. А все інше за підтримки держави та благодійників відновимо. Те, що ви бачите сьогодні, вже набагато краще, оскільки вчора випускники, студенти та співробітники допомагали розбирати завали. Найголовніше, щоб ми перемогли! – підсумував ректор КНУ.
31 грудня Росія завдала масованого удару по містах України. Ворожі ракети влучили у цивільні об’єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.