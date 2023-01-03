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Факты / Україна

Удар по Макеевке: в сети появились спутниковые фото разрушенной базы оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
Макіївка

В Макеевке Донецкой области полностью разрушено здание ПТУ № 19, где дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые в Twitter опубликовал OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

На фото, сделанных спутником компании Planet Labs, можно увидеть здание до и после удара.

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Ранее в Генштабе подтвердили поражение базы оккупантов в Макеевке. По данным Страткома ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.

Минобороны России признало удар по месту дислокации своих мобилизованных солдат и гибель 63 из них.

Оккупанты рассказали о попадании четырьмя ракетами HIMARS. Также РФ заявила, что две ракеты якобы сбила их ПВО.

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Фото: Христо Грозев

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