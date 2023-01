В Макеевке Донецкой области полностью разрушено здание ПТУ № 19, где дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые в Twitter опубликовал OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

На фото, сделанных спутником компании Planet Labs, можно увидеть здание до и после удара.

Geolocation of the Vocational Building School #19 in Makiivka.

This building was reportedly targeted by Ukrainian HIMARS yesterday.

