Січень, 02 в 22:58

У Макіївці Донецької області вщент зруйнована будівля ПТУ № 19, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії.

Про це свідчать супутникові знімки, які у Twitter опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.

На фото, які зробив супутник компанії Planet Labs, можна побачити будівлю до та після удару.

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Geolocation of the Vocational Building School #19 in Makiivka. This building was reportedly targeted by Ukrainian HIMARS yesterday. (48.0548519, 37.9144591)https://t.co/h6IEoUTbmT@GeoConfirmed https://t.co/iLJe07DwC0 pic.twitter.com/ocXY6p4cCE — Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023

Раніше у Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці. За даними Страткома ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.

Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63 з них.

Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.

Фото: Христо Грозєв