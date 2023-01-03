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Факти / Україна

Удар по Макіївці: у мережі з’явились супутникові фото зруйнованої бази окупантів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Макіївка

У Макіївці Донецької області вщент зруйнована будівля ПТУ № 19, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії.

Про це свідчать супутникові знімки, які у Twitter опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.

На фото, які зробив супутник компанії Planet Labs, можна побачити будівлю до та після удару.

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Раніше у Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці. За даними Страткома ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.

Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63 з них.

Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.

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Фото: Христо Грозєв

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