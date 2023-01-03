Удар по Макіївці: у мережі з’явились супутникові фото зруйнованої бази окупантів
У Макіївці Донецької області вщент зруйнована будівля ПТУ № 19, де дислокувалися мобілізовані солдати російської армії.
Про це свідчать супутникові знімки, які у Twitter опублікував OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.
На фото, які зробив супутник компанії Planet Labs, можна побачити будівлю до та після удару.
Geolocation of the Vocational Building School #19 in Makiivka.
This building was reportedly targeted by Ukrainian HIMARS yesterday.
(48.0548519, 37.9144591)https://t.co/h6IEoUTbmT@GeoConfirmed https://t.co/iLJe07DwC0 pic.twitter.com/ocXY6p4cCE
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023
Раніше у Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці. За даними Страткома ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.
Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63 з них.
Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.
Фото: Христо Грозєв