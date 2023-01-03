Звозили туди боєкомплект два тижні: у Сватовому стався вибух на базі окупантів

Січень, 03 в 1:03

У Сватовому на окупованій території Луганської області стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів. За інформацією каналу СтратКом ЗСУ, росіяни звозили туди боєкомплект майже 2 тижні.

– Передаємо привіт ворожій ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК – все. Росіяни та місцева вата тихенько туди звозили БК (боєкомплект, – Ред.) майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість Уралів, які заїжджають на базу, – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що інцидент стався вчора, 1 січня. Крім того, цю інформацію перепостив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у себе в соцмережах.

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Нагадаємо, що в окупованій Макіївці знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження бази окупантів.

Фото: ГУР