Січень, 04 в 18:09

Спроба штурмових дій окупаційних сил Росії в напрямку Бахмуту закінчилась для загарбників втратами та контратакою українських прикордонників.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонної служби України.

Прикордонники, які утримують напрямок разом із ЗСУ, розповіли, що російські загарбники все ще продовжують наступати на Бахмут.

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В одній з таких спроб атакувати українські позиції, ворог, під прикриттям артилерії, спробував захопити одну з передових позицій захисників України.

– Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог зазнавши втрат почав тікати, – розповіли у ДПСУ.

Українські сили оборони контратакували загарбників після їх втечі та зайняли їх позиції, коли противнику довелось продовжити відхід у глибину.

– У ході бою дев’ять окупантів знищено, ще близько двадцяти російських загарбників поранено. Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю ABC News, що Україна планує “серйозний” контрнаступ навесні.