Росія може готувати нову ракетну атаку на Різдво – Гуменюк

Січень, 04 в 11:25

Наразі в Чорному морі перебувають три ворожі кораблі, серед них немає жодного ракетоносія.

Після атаки 29 грудня російські загарбники повернули ракетоносії у пункти базування для переспорядження. Ймовірно, зараз Росія готується до нового ракетного обстрілу на Різдво.

Про це повідомила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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– Ми аналізуємо та очікуємо, що це може бути в районі православного Різдва (6-7 січня), – сказала вона у коментарі 24 каналу.

Гуменюк наголосила, що українцям треба бути обережними щодня, оскільки у російських загарбників є достатньо іранських дронів, які вони використовують переважно вночі.

Однак, за словами речниці ОК Південь, навіть у темряві українці бачать справжню суть росіян, а також їхню зброю.

Також Гуменюк заявила, що певна активність ЗСУ та скорочення особового складу окупаційного війська на Сході та Півдні України суттєво спантеличили росіян.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ЗСУ готові до нового можливого обстрілу РФ перед Різдвом.