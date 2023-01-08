Январь, 07 в 22:52

Греция может отложить получение от Германии 40 БМП Marder в рамках “кругового обмена”, чтобы вместо греческой армии, технику получила Украина, которая нуждается в этом больше.

Об этом высокопоставленный греческий военный чиновник заявил в пятницу, отвечая на вопрос Bild.

Согласно договоренности, оружейный концерн Rheinmetall должен передать БМП Marder из Германии в Грецию, чтобы Афины передали Украине БМП-1 советского образца.

Сейчас смотрят

По словам источника Bild, Афины могут справиться и с более поздней поставкой Marder, если Германия захочет сначала поставить их Украине.

— Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка Marder будет отложена, — заявил военный.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее говорила, что 40 Marder должны быть получены как из промышленных запасов, так и из запасов Бундесвера.

До сих пор Ламбрехт категорически исключала возможность поставки из запасов Бундесвера — в том числе из-за проблем с техникой, которая должна была стать преемником — модели Puma. В середине декабря 18 из 18 танков Puma вышли из строя через день во время учений по стрельбе в Мюнстере, Нижняя Саксония.

Напомним, вечером 5 января президент США и канцлер ФРГ договорились передать Украине дополнительный ЗРК Patriot и десятки единиц бронетехники, среди которой такие машины, как Marder и Bradley.

Украинский президент приветствовал решение западных лидеров на следующий день после того, как президент Франции объявил о передаче Украине легких танков AMX-10RC.

Позднее в правительстве Германии уточнили, что передадут Украине первые 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в период до конца марта.