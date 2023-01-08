Січень, 07 в 22:52

Греція може відкласти отримання від Німеччини 40 БМП Marder у рамках “кругового обміну”, щоб замість грецької армії, техніку отримала Україна, яка потребує цього більше.

Про це високопоставлений грецький військовий чиновник заявив у п’ятницю, відповідаючи на запитання Bild.

Згідно з домовленістю, збройовий концерн Rheinmetall має передати БМП Marder з Німеччини до Греції, щоб Афіни передали Україні БМП-1 радянського зразка.

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За словами джерела Bild, Афіни можуть впоратися і з пізнішим постачанням Marder, якщо Німеччина захоче спочатку поставити їх Україні.

– Обороноздатність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено, – заявив військовий.

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт раніше говорила, що 40 Marder мають бути отримані як із промислових запасів, так і з запасів Бундесверу.

Досі Ламбрехт категорично відкидала можливість постачання із запасів Бундесверу – зокрема через проблеми з технікою, яка мала стати наступницею – моделі Puma. У середині грудня 18 із 18 танків Puma вийшли з ладу через день під час навчань зі стрільби в Мюнстері, Нижня Саксонія.

Нагадаємо, увечері 5 січня президент США і канцлер ФРН домовилися передати Україні додатковий ЗРК Patriot і десятки одиниць бронетехніки, серед якої такі машини, як Marder і Bradley.

Український президент привітав рішення західних лідерів наступного дня після того, як президент Франції оголосив про передачу Україні легких танків AMX-10RC.

Пізніше в уряді Німеччини уточнили, що передадуть Україні перші 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot у період до кінця березня.