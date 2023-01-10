Январь, 10 в 18:09

Во вторник, 10 января, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков.

Об этом сообщают немецкие СМИ и пресс-служба МИД Германии.

Бербок первой среди членов немецкого правительства посетила город с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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Визит держался в тайне из соображений безопасности. Во время поездки в Харьков Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Charkiw, Ukraine, 40 km bis Russland: „Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs“, so ⁦#Baerbock, „aber auch Sinnbild für den unglaublichen Durchhaltewillen und Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Bald mehr ⁦@derspiegel⁩ pic.twitter.com/Nv574L2hNs — Marina Kormbaki (@m_kormbaki) January 10, 2023

Бербок назвала Харьков “символом абсолютного безумия войны РФ против Украины”.

– Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны против Украины и бесконечных страданий, с которыми люди, особенно здесь, на востоке страны, сталкиваются каждый день. Граница с Россией находится всего в 40 км… Но этот город также является символом невероятной стойкости и мужества украинцев, — подчеркнула министр.

Она добавила, что сегодня практически на каждом углу в Харькове можно увидеть глубокие следы российской агрессии. А почти 500 тыс. из 1,5 млн харьковчан были вынуждены покинуть свои дома.

По словам Бербок, она прибыла в Харьков по приглашению Дмитрия Кулебы, чтобы получить представление о ситуации в городе и пообщаться с его жителями, противостоящими агрессии РФ в условиях холодной зимы.

Бербок назвала свой визит проявлением солидарности. Она пообещала больше гуманитарной помощи для Украины, включая генераторы, топливо и одеяла, а также “дополнительные поставки вооружения”.

– Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает помощь, которую мы оказали зимой. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на месте. И это включает дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине, чтобы освободить своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации, — отметила Бербок.

Она также пообещала “конкретные предложения” по содействию вступлению Украины в Европейский Союз. Речь идет о достижении прогресса в укреплении верховенства права, независимых институтов и в борьбе с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС.

Визит Анналены Бербок уже прокомментировал в своем Twitter Дмитрий Кулеба.

– Сегодня Харьков является символом успешных украинских контрнаступлений, доказывающих, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и дальше, — отметил он.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Недавно Анналена Бербок заверила, что Германия ищет дальнейшие способы помочь Украине защитить свой народ и инфраструктуру.

Она также проинформировала, что Берлин изучает возможность предоставления большей поддержки украинским военным для защиты от воздушных атак РФ.

Источник: МИД Германии, DPA

Фото: Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы