Во вторник, 10 января, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков.

Об этом сообщают немецкие СМИ и пресс-служба МИД Германии.

Бербок первой среди членов немецкого правительства посетила город с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Визит держался в тайне из соображений безопасности. Во время поездки в Харьков Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Бербок назвала Харьков “символом абсолютного безумия войны РФ против Украины”.

Она добавила, что сегодня практически на каждом углу в Харькове можно увидеть глубокие следы российской агрессии. А почти 500 тыс. из 1,5 млн харьковчан были вынуждены покинуть свои дома.

По словам Бербок, она прибыла в Харьков по приглашению Дмитрия Кулебы, чтобы получить представление о ситуации в городе и пообщаться с его жителями, противостоящими агрессии РФ в условиях холодной зимы.

Бербок назвала свой визит проявлением солидарности. Она пообещала больше гуманитарной помощи для Украины, включая генераторы, топливо и одеяла, а также “дополнительные поставки вооружения”.

Она также пообещала “конкретные предложения” по содействию вступлению Украины в Европейский Союз. Речь идет о достижении прогресса в укреплении верховенства права, независимых институтов и в борьбе с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС.

Визит Анналены Бербок уже прокомментировал в своем Twitter Дмитрий Кулеба.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023