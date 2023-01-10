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Факти / Україна

Глава МЗС Німеччини побувала в Харкові та пообіцяла подальші поставки зброї

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Бербок і Кулеба в Харкові

У вівторок, 10 січня, очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Харкова.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ та пресслужба МЗС Німеччини.

Бербок першою серед членів німецького уряду відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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Візит тримався в таємниці з міркувань безпеки. Під час поїздки до Харкова Бербок супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Це місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни проти України та нескінченних страждань, з якими люди, особливо тут, на Сході країни, стикаються щодня. Кордон із Росією лише за 40 км… Але це місто також є символом неймовірної стійкості та мужності українців, – наголосила міністерка.

Вона додала, що сьогодні практично на кожному розі в Харкові можна побачити глибокі сліди російської агресії. А майже 500 тис. із 1,5 млн харків’ян були змушені залишити свої домівки.

За словами Бербок, вона прибула до Харкова на запрошення Дмитра Кулеби, щоб отримати уявлення про ситуацію в місті та поспілкуватися з його мешканцями, які протистоять агресії РФ в умовах холодної зими.

Бербок назвала свій візит проявом солідарності. Вона пообіцяла більше гуманітарної допомоги для України, включно з генераторами, паливом і ковдрами, а також “додаткові поставки озброєння”.

– У всіх куточках України, від Харкова до Херсону та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це, зокрема, допомога взимку, яку ми надали. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місці.

І це також подальші поставки зброї, яка потрібна Україні, щоб звільнити своїх співгромадян, які все ще страждають від терору російської окупації, – зазначила Бербок.

Вона також пообіцяла “конкретні пропозиції” щодо сприяння вступу України до Європейського Союзу. Йдеться про досягнення прогресу в зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьбі з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС.

Візит Анналени Бербок уже прокоментував у своєму Twitter Дмитро Кулеба.

– Сьогодні Харків є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю сумнівів, що німецька військова допомога надходитиме і надалі, – зазначив він.

Нещодавно Анналена Бербок запевнила, що Німеччина шукає подальші способи допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру.

Вона також поінформувала, що Берлін вивчає можливість надання більшої підтримки українським військовим для захисту від повітряних атак РФ.

Джерело: МЗС Німеччини, DPA

Фото: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби

Джерело: Deutsche Welle
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