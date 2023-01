У вівторок, 10 січня, очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Харкова.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ та пресслужба МЗС Німеччини.

Бербок першою серед членів німецького уряду відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Візит тримався в таємниці з міркувань безпеки. Під час поїздки до Харкова Бербок супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вона додала, що сьогодні практично на кожному розі в Харкові можна побачити глибокі сліди російської агресії. А майже 500 тис. із 1,5 млн харків’ян були змушені залишити свої домівки.

За словами Бербок, вона прибула до Харкова на запрошення Дмитра Кулеби, щоб отримати уявлення про ситуацію в місті та поспілкуватися з його мешканцями, які протистоять агресії РФ в умовах холодної зими.

Бербок назвала свій візит проявом солідарності. Вона пообіцяла більше гуманітарної допомоги для України, включно з генераторами, паливом і ковдрами, а також “додаткові поставки озброєння”.

Вона також пообіцяла “конкретні пропозиції” щодо сприяння вступу України до Європейського Союзу. Йдеться про досягнення прогресу в зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьбі з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС.

Візит Анналени Бербок уже прокоментував у своєму Twitter Дмитро Кулеба.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023