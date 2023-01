Прогрес, якого досягнула Україна як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, буде оцінюватися восени 2023 року. На підставі такої оцінки Рада ЄС визначить подальші кроки щодо приєднання нашої держави до блоку.

Про це повідомила сьогодні на пресконференції в Кіруні (Швеція) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи можливий уже цього року початок переговорів щодо членства України в ЄС. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що процес вступу країни до складу Євросоюзу зазвичай відбувається поступово, крок за кроком.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security.

So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023