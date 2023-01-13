Січень, 13 в 20:09

Прогрес, якого досягнула Україна як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, буде оцінюватися восени 2023 року. На підставі такої оцінки Рада ЄС визначить подальші кроки щодо приєднання нашої держави до блоку.

Про це повідомила сьогодні на пресконференції в Кіруні (Швеція) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи можливий уже цього року початок переговорів щодо членства України в ЄС. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що процес вступу країни до складу Євросоюзу зазвичай відбувається поступово, крок за кроком.

Зараз дивляться

– Для нас зараз наступний важливий пункт, важливий етап – це “пакет розширення” восени, що відобразить прогрес, якого досягла з початку року кожна країна-кандидат, яка хоче приєднатися до Євросоюзу, – пояснила вона.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security. So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023

Президентка Єврокомісії назвала нашу державу “надзвичайно амбітною, сильною та швидкою у досягненні результатів”. Вона підтвердила, що для підтримки цього процесу реформ Україну на початку лютого відвідає делегація єврокомісарів. Відбудуться консультації з українським урядом.

– Для нас важливо досягати разом із українським урядом якомога вищої якості, поєднуючи це зі швидкістю та амбіціями. Щоб восени це відобразив звіт щодо розширення, що приведе, як можна сподіватися, до цікавого та позитивного рішення Ради ЄС, – наголосила фон дер Ляєн, коментуючи послідовність процесу вступу до Євросоюзу.

Як відомо, 23 червня 2022 року в Брюсселі всі країни-члени ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в блоці.

Водночас Єврокомісія визначила сім блоків рекомендацій, які наша держава повинна виконати перед початком переговорів про членство в ЄС. Вони стосуються боротьби з корупцією, судової реформи, закону про ЗМІ, реформи законодавства щодо національних меншин тощо.

Раніше віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Єврокомісія може попередньо оцінити прогрес України у виконанні цих вимог навесні 2023 року.

Вступ Української держави в Євросоюз буде однією з ключових тем майбутнього саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.