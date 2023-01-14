На Вінниччині лунають вибухи – ЗМІ
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
На Вінниччині чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві мешканці, які кажуть, що гучно було десь за Вінницею.
Масштабна повітряна тривога триває по всій Україні.
Зараз дивляться
Вибухи вже пролунали у Миколаївській області, де, за повідомленнями голови ОВА Віталія Кіма, спрацювала ППО. Також гучно в Одесі та області, а також на Дніпропетровщині.
Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у у результаті ракетної атаки Києва було пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Після удару по столиці українців попереджали про можливий масований ракетний удар РФ.