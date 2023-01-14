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Факти / Україна

На Вінниччині лунають вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

На Вінниччині чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві мешканці, які кажуть, що гучно було десь за Вінницею.

Масштабна повітряна тривога триває по всій Україні.

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Вибухи вже пролунали у Миколаївській області, де, за повідомленнями голови ОВА Віталія Кіма, спрацювала ППО. Також гучно в Одесі та області, а також на Дніпропетровщині.

Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у у результаті ракетної атаки Києва було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Після удару по столиці українців попереджали про можливий масований ракетний удар РФ.

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