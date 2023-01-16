Сколько и какое оружие предоставили Украине союзники для борьбы против РФ: список
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С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией.
На данный момент члены НАТО посылают все больше летального оружия, сообщает Bloomberg.
Агентство предоставляет примерные цифры, согласно данным нидерландского веб-сервиса Oryx, которые не может проверить Bloomberg.
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Они включают обещанное, но еще не поставленное вооружение, и не включают то, которое могли поставить без огласки.
Танки
- 410 танков советских времен, переданные членами НАТО-странами бывшего коммунистического блока;
- Великобритания пообещала прислать в Украину Challenger 2, это первая западная страна, которая предоставит Украине современные боевые танки для борьбы с российскими войсками. По данным The Sun, 12 единиц будут отправлены по меньшей мере двумя партиями, хотя правительство страны до сих пор не подтвердило их количество;
- Польша пообещала роту танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;
- В США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они отправить основные боевые танки.
Во время заседания Рамштайн представители Запада, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину.
Бронетехника/БМП
- 300 единиц, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран;
- Франция на прошлой неделе объявила о поставке неопределенного количества колесных эсминцев танковых AMX-10RC;
- США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно.
Бронетранспортеры
- 1 100 единиц, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117;
- Более 160 M113 производства США из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию;
- Несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные медицинские центры.
Противоположные бронетранспортеры с защитой от засад (MRAP)
- Всего около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro;
- 90 австралийских бушмастеров и несколько британских Wolfhounds и Mastiffs.
Пехотные мобильные машины
- Более 1 540, включая 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, изготовленных в США, или Humvee.
Артиллерия
- 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США;
- Более 400 единиц самоходной артиллерии, из них 180 по заказу. Из них более 20 155 мм гаубиц из Британии и по 18 из Польши, Германии и США.
Ракетные установки залпового огня
- Всего 95 единиц;
- 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin;
- Более 40 122 мм реактивных систем залпового огня из Польши и Чехии.
ПВО
- 37 немецких самоходных танков Gepard;
- Восемь ракетных батарей NASAMS производства США;
- Одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;
- Шесть ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;
- Шесть ракетных комплексов Stormer HVM из Великобритании;
- Несколько других зенитно-ракетных систем из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.