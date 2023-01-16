Сколько и какое оружие предоставили Украине союзники для борьбы против РФ: список

Январь, 16 в 13:54

С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией.

На данный момент члены НАТО посылают все больше летального оружия, сообщает Bloomberg.

Агентство предоставляет примерные цифры, согласно данным нидерландского веб-сервиса Oryx, которые не может проверить Bloomberg.

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Они включают обещанное, но еще не поставленное вооружение, и не включают то, которое могли поставить без огласки.

Танки

410 танков советских времен, переданные членами НАТО-странами бывшего коммунистического блока;

Великобритания пообещала прислать в Украину Challenger 2

Польша пообещала роту танков Leopard 2 немецкого производства

В США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они отправить основные боевые танки.

Во время заседания Рамштайн представители Запада, вероятно, будут обсуждать отправку большего количества танков в Украину.

Бронетехника/БМП

300 единиц, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших коммунистических стран;

Франция на прошлой неделе объявила о поставке неопределенного количества колесных эсминцев танковых AMX-10RC;

США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно.

Бронетранспортеры

1 100 единиц, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 M117;

Более 160 M113 производства США из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию;

Несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные медицинские центры.

Противоположные бронетранспортеры с защитой от засад (MRAP)

Всего около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro;

90 австралийских бушмастеров и несколько британских Wolfhounds и Mastiffs.

Пехотные мобильные машины

Более 1 540, включая 1 250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, изготовленных в США, или Humvee.

Артиллерия

300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США;

Более 400 единиц самоходной артиллерии, из них 180 по заказу. Из них более 20 155 мм гаубиц из Британии и по 18 из Польши, Германии и США.

Ракетные установки залпового огня

Всего 95 единиц;

38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin;

Более 40 122 мм реактивных систем залпового огня из Польши и Чехии.

ПВО