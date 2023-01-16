Скільки та яку зброю надали Україні союзники для відсічі Росії: список

Січень, 16 в 13:54

Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 4 тис. одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією.

Наразі члени НАТО надсилають дедалі більше летальної зброї, повідомляє Bloomberg.

Агентство надає приблизні цифри, згідно з даними нідерландського вебсервісу Oryx, які не може перевірити Bloomberg.

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Вони охоплюють обіцяне, однак ще не поставлене озброєння, й не мають у своєму складі того, яке могли поставити без розголосу.

Танки

410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО-країнами колишнього комуністичного блоку;

Велика Британія пообіцяла надіслати в Україну Challenger 2

Польща пообіцяла роту танків Leopard 2 німецького виробництва

У США та Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також відправити основні бойові танки.

Під час засідання Рамштайн представники Заходу, ймовірно, обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.

Бронетехніка/БМП

300 одиниць, зокрема 250 БМП радянської розробки з колишніх комуністичних країн;

Франція минулого тижня оголосила про поставку невизначеної кількості колісних танкових есмінців AMX-10RC;

США та Німеччина заявили, що нададуть 50 та 40 бойових машин Bradley та Marder відповідно.

Бронетранспортери

1 100 одиниць, зокрема 300 бронетранспортерів M113 і 250 M117;

Понад 160 M113 виробництва США з семи інших країн, зокрема Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;

Кілька сотень інших транспортних засобів, зокрема броньовані медичні центри.

Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)

Загалом близько 925, зокрема 440 американських M1224 MaxxPro;

90 австралійських бушмайстрів і кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

Понад 1 540, включаючи 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, виготовлених у США, або Humvee.

Артилерія

300 буксируваних гаубиць, з них понад 210 155-мм M777 і 72 105-мм гаубиці зі США.

Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 на замовлення. З них понад 20 155-мм гаубиць з Британії та по 18 з Польщі, Німеччини та США.

Ракетні установки залпового вогню

Загалом 95 одиниць;

38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin;

Понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню з Польщі та Чехії.

ППО