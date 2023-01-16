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Факти / Україна

Скільки та яку зброю надали Україні союзники для відсічі Росії: список

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
український військовий біля HIMARS
Фото: Getty Images

Із початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 4 тис. одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією.

Наразі члени НАТО надсилають дедалі більше летальної зброї, повідомляє Bloomberg.

Агентство надає приблизні цифри, згідно з даними нідерландського вебсервісу Oryx, які не може перевірити Bloomberg.

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Вони охоплюють обіцяне, однак ще не поставлене озброєння, й не мають у своєму складі того, яке могли поставити без розголосу.

Танки

  • 410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО-країнами колишнього комуністичного блоку;
  • Велика Британія пообіцяла надіслати в Україну Challenger 2, це перша західна країна, яка надасть Україні сучасні бойові танки для боротьби з російськими військами. За даними The Sun, 12 одиниць будуть відправлені щонайменше двома партіями, хоча уряд країни досі не підтвердив їх кількість;
  • Польща пообіцяла роту танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов’язання;
  • У США та Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також відправити основні бойові танки.

Під час засідання Рамштайн представники Заходу, ймовірно, обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.

Бронетехніка/БМП

  • 300 одиниць, зокрема 250 БМП радянської розробки з колишніх комуністичних країн;
  • Франція минулого тижня оголосила про поставку невизначеної кількості колісних танкових есмінців AMX-10RC;
  • США та Німеччина заявили, що нададуть 50 та 40 бойових машин Bradley та Marder відповідно.

Бронетранспортери

  • 1 100 одиниць, зокрема 300 бронетранспортерів M113 і 250 M117;
  • Понад 160 M113 виробництва США з семи інших країн, зокрема Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;
  • Кілька сотень інших транспортних засобів, зокрема броньовані медичні центри.

Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)

  • Загалом близько 925, зокрема 440 американських M1224 MaxxPro;
  • 90 австралійських бушмайстрів і кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

  • Понад 1 540, включаючи 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів, виготовлених у США, або Humvee.

Артилерія

  • 300 буксируваних гаубиць, з них понад 210 155-мм M777 і 72 105-мм гаубиці зі США.
  • Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 на замовлення. З них понад 20 155-мм гаубиць з Британії та по 18 з Польщі, Німеччини та США.

Ракетні установки залпового вогню

  • Загалом 95 одиниць;
  • 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin;
  • Понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню з Польщі та Чехії.

ППО

  • 37 німецьких самохідних танків Gepard;
  • Вісім ракетних батарей NASAMS виробництва США;
  • Одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
  • Шість ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
  • Шість ракетних комплексів Stormer HVM із Великої Британії;
  • Декілька інших зенітно-ракетних систем зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
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Джерело: Bloomberg
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