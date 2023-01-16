Январь, 16 в 12:22

В Беларуси стартовали совместные с Россией летные учения. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, можно ли ожидать повторения 24 февраля, когда россияне с севера залетели под Киев и высадили свой десант.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона.

По словам спикера, на сегодняшний день высадка российского десанта под Киевом является просто нереалистичным сценарием.

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– Мы тогда были готовы к нападению. Но ожидали ли мы тогда столь дерзкого наступления от России? Все думали, что максимум будут атаковать Донбасс, возможно, сухопутный коридор Крыма и так далее. Но здесь прожорливому диктатору оказалась нужна вся Украина, а для этого нужна столица, — подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, вокруг Киева есть по крайней мере четыре аэродрома, которые россияне могли бы использовать для высадки десанта.

– Это десятки Ил-76 – это огромные транспортные самолеты, сотни вертолетов с десантом. Они были уже на месте. Уже шли бои за военные аэродромы, в частности в Василькове. Тогда оккупантам это (увлечение аэродромов, – Ред.) не удалось сделать, не удастся и сейчас. Пролететь просто так в столицу и высадить десант с Ил-76, очевидно, что не удастся никоим образом. Им до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно, – успокоил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он подчеркнул, что в любом случае оккупанты получат достойный ответ, главное, чтобы Украина получала в дальнейшем помощь от Запада, особенно системы ПВО.

Юрий Игнат отметил, что сейчас Украине очень необходимы противоракетные системы, ведь есть угроза того, что Россия может получить баллистические ракеты.

– Поэтому должны усиливаться теми комплексами, которые нам обещают Германия, США, Италия, Франция. Поэтому ожидаем Patriot, SAMP-T в достаточном количестве, чтобы как можно больше объектов критической инфраструктуры можно было закрыть, – заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что Украина готовится к возможной новой волне наступления российских оккупационных войск.

Разведывательные данные свидетельствуют, что Россия готовится провести очередную волну мобилизации, чтобы набрать живую силу для нового наступления. Параллельно 150 тыс. ранее мобилизованных оккупантов сейчас проходят подготовку на полигонах.