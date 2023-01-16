Январь, 16 в 7:41

Президент Владимир Путин и министерство обороны России пытаются создать условия для затяжной войны в Украине. Кремль готовит по крайней мере два сценария продолжения войны против украинского народа.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Так, в РФ объявили о планах радикального расширения вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе России и увеличения призывного возраста.

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Все это указывает на намерения России (хотя не на способность) реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боев.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Кремль стремится довести численность военнослужащих до двух миллионов человек. А в западных разведках говорят о возможной второй волне мобилизации.

Сценарий 1. Крупное наступление РФ в Луганской области

Российское военное командование может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области. Полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными целями Кремля, хотя и довольно сложными.

Но с логистической точки зрения Донецкая и Луганская области являются территориями, которые России легче всего захватить.

Аналитики ISW считают, российская армия вряд ли будет вести наступление на юге Украины — в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра оккупантов.

Кроме того, полевые укрепления россиян в Херсонской области и обширные минирования в Запорожской области говорят о том, что РФ отдает предпочтение обороне.

Сценарий 2. Российская оборонительная операция по разгрому и использованию украинского контрнаступления.

В конце 2022 года Кремль перебросил большинство частей с южного (Херсонского) направления в Луганскую область и построил полевые укрепления в Луганской области, а также в Белгородской и Курской областях России.

Ранее эксперты ISW сообщали о признаках того, что ВСУ стремятся провести контрнаступление в 2023 году. Кроме того, украинские официальные лица уже давно публично сигнализируют о своем намерении провести контрнаступление в нынешнем году. Да и российские блоггеры также давно предупреждают об украинских контрнаступлениях.

Кремль стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе, и избежать еще одного большого поражения, как в Харьковской области или побег из Херсона. Два последних события значительно подорвали боевой дух россиян и веру в способность своих войск достичь своих более крупных целей таких, как мифические “демилитаризация и денацификация” Украины.

Можно предположить, что россияне попытаются успешно отбить контрнаступление украинских войск и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил ВСУ. Если у РФ это получится, то, по словам аналитиков, это может позволить российской армии идти в контрнаступление.

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Альтернатива наступлению России

В ISW считают, что российские войска в качестве альтернативы могли готовиться к крупным “срывным атакам”, не считая общенаступательной операции.

Фото: ГУР МО