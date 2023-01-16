Січень, 16 в 12:22

У Білорусі стартували спільні із Росією льотні навчання. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи можна очікувати повторення 24 лютого, коли росіяни з півночі залетіли під Київ і висадили свій десант.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами речника, на сьогодні висадка російського десанту під Києвом є просто нереалістичним сценарієм.

Зараз дивляться

– Ми тоді були готові до нападу. Але чи очікували ми тоді такого зухвалого наступу від Росії? Всі думали, що максимум будуть атакувати Донбас, можливо сухопутний коридор Криму і так далі. Але тут ненажерливому диктатору потрібна вся Україна, а для цього потрібна столиця, – наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, навколо Києва є принаймні чотири летовища, які росіяни могли б використати для висадки десанту.

– Це десятки Іл-76 – це величезні транспортні літаки, сотні вертольотів із десантом. Вони вже були на місці. Вже точилися бої за військові аеродроми, зокрема у Василькові. Тоді окупантам це (захоплення аеродромів – Ред.) не вдалося зробити, не вдасться і зараз. Пролетіти просто так до столиці й висадити десант з Іл-76, очевидно, що не вдасться жодним чином. Їм до кордону не вдасться долетіти. Тут можна спати спокійно, – заспокоїв речник Повітряних сил.

Він наголосив, що у будь-якому разі окупанти отримають достойну відповідь, головне, щоб Україна отримувала надалі допомогу від Заходу, особливо системи ППО.

Юрій Ігнат зауважив, що зараз Україні дуже необхідні протиракетні системи, адже є загроза того, що Росія може отримати балістичні ракети.

– Тому мусимо посилюватися тими комплексами, які нам обіцяють Німеччина, США, Італія, Франція. Тому очікуємо Patriot, SAMP-T в достатній кількості, щоб якомога більше об’єктів критичної інфраструктури можна було закрити, – заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко заявив, що Україна готується до можливої нової хвилі наступу російських окупаційних військ.

Розвідувальні дані свідчать, що Росія готується провести чергову хвилю мобілізації, щоб набрати живу силу для нового наступу. Паралельно 150 тис. раніше мобілізованих окупантів зараз проходять підготовку на полігонах.