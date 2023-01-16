Січень, 16 в 7:41

Президент Володимир Путін та міністерство оборони Росії намагаються створити умови для затяжної війни в Україні. Кремль готує принаймні два сценарії продовження війни проти українського народу.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Так, у РФ оголосили про плани радикального розширення збройних сил шляхом формування нових дивізій, відновлення військових округів на заході Росії та збільшення призовного віку.

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Все це вказує на наміри Росії (хоча не на здатність) реформувати збройні сили для ведення великомасштабних боїв.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Кремль прагне довести чисельність військовослужбовців до двох мільйонів людей. А в західних розвідках говорять про можливу другу хвилю мобілізації.

Сценарій 1. Великий наступ РФ у Луганській області

Російське військове командування може спробувати провести великий наступ у районі Луганської області. Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними цілями Кремля, хоч і досить складними.

Але з логістичного погляду Донецька та Луганська області є територіями, які Росії найлегше захопити.

Аналітики ISW вважають, що російська армія навряд чи вестиме наступ на півдні України – у Херсонській чи Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту на Херсонщині та є серйозною перешкодою для маневру окупантів.

Крім того, польові зміцнення росіян у Херсонській області та великі мінування в Запорізькій області говорять про те, що РФ віддає перевагу обороні.

Сценарій 2. Російська оборонна операція з розгрому та використання українського контрнаступу

Наприкінці 2022 року Кремль перекинув більшість частин з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та побудував польові укріплення у Луганській області, а також у Білгородській та Курській областях Росії.

Раніше експерти ISW повідомляли про ознаки того, що ЗСУ прагнуть провести контрнаступ у 2023 році. Крім того, українські офіційні особи вже давно публічно сигналізують про свій намір провести контрнаступ цього року. Та й російські блогери також давно попереджають про українські контрнаступи.

Кремль прагне убезпечити окуповані території на Донбасі, та уникнути ще однієї великої поразки, як на Харківщині чи втечу з Херсона. Дві останні події значно підірвали бойовий дух росіян та віру у здатність своїх військ досягти своїх більших цілей таких, як міфічна “демілітаризація та денацифікація” України.

Можна припустити, що росіяни намагатимуться успішно відбити контрнаступ українських військ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил ЗСУ. Якщо РФ це вийде, то, за словами аналітиків, це може дозволити російській армії йти в контрнаступ.

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Альтернатива наступу Росії

В ISW вважають, що російські війська як альтернатива могли готуватися до великих “зривних атак”, не рахуючи загальнонаступної операції.

Фото: ГУР МО