Январь, 18 в 20:36

Самые ожесточенные бои в российско-украинской войне происходят на востоке Украины, когда же ситуация на юге и севере остается контролируемой силами обороны. В то же время враг готовится к реваншу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Его спросили, что несмотря на активные контрнаступальные действия ВСУ осенью и в начале декабря, почему сейчас ситуация на фронте выглядит патовой и нет продвижений украинских защитников.

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— Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди, и слава Богу — враг тоже, — сказал он.

Президент добавил, что на востоке Украины ежедневно продолжаются ожесточенные бои.

— Очень важно, что мы крепкие не только на востоке нашего государства, где сейчас действительно горячо. Мы крепкие и внутри своего государства, мы мобилизованы и мотивированы, потому что защищаем свое, не начинали эту войну, но должны ее закончить на нашей земле, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на юге и севере Украины, то силы обороны контролируют ситуацию.

Президент подчеркнул, что необходимо сохранять не только прочность и сплоченность внутри украинского государства, но и объединить усилия международного сообщества, и увеличить передачу Украине военной и финансовой помощи.

— Мы видим, что Россия пытается усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и против цивилизованного подхода к жизни, — сказал он.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что украинские защитники, скорее всего, оставили Соледар Донецкой области, создав новые оборонительные рубежи к западу от города.