Січень, 18 в 20:36

Найзапекліші бої у російсько-українській війні відбуваються на сході України, коли ж ситуація на півдні та півночі залишається контрольованою силами оборони. Водночас ворог готується до реваншу.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з ведучим CNN Фарідом Закарією в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Його запитали, що незважаючи на активні контрнаступальні дії ЗСУ восени і на початку грудня, чому зараз ситуація на фронті виглядає патовою і немає просувань українських захисників.

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– Війна дійсно уповільнюється взимку, це правда. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди, і слава Богу – ворог також, – сказав він.

Президент додав, що на сході України щоденно тривають запеклі бої.

– Дуже важливо, що ми міцні не тільки на сході нашої держави, де зараз дійсно гаряче. Ми міцні й всередині своєї держави, ми мобілізовані та мотивовані, бо захищаємо своє, не починали цю війну, але повинні її закінчити на нашій землі, – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що на півдні та півночі України, то сили оборони контролюють ситуацію.

Президент наголосив, що необхідно зберігати не лише міцність та згуртованість всередині української держави, але й об’єднати зусилля міжнародної спільноти, та збільшити передачу Україні військової та фінансової допомоги.

– Ми бачимо, що Росія намагається посилюватись і готуватись до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не тільки проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя, – сказав він.

Відео основної частини виступу президента:

Раніше Міноборони Британії повідомило, що українські захисники, найімовірніше, залишили Соледар Донецької області, створивши нові оборонні рубежі на захід від міста.