На руинах многоэтажки в Днепре найдена очень большая сумма денег.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.

Но больше всего мэра города поразило то, что никто эти деньги не спрятал и не присвоил.

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Пока деньги находятся в Соборном отделении полиции.

Сумма, валюта, упаковка не разглашаются, хотя мэру, конечно, все подробности известны.

– Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию, и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены. Этот народ победить нельзя, – пишет с восхищением Борис Филатов.

Отметим, что ракетный удар по Днепру российские войска нанесли 14 января.

В многоэтажку по ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15:30.

По предварительной информации, вражеский снаряд разрушил 72 квартиры и повредил еще более 230 квартир.

17 января в 13:00 в Днепре завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара.

Тогда сообщили, что россияне убили 45 человек, среди которых шестеро – дети.

А уже 19 января руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что жертв ракетного удара 14 января стало больше.

По уточненной информации, российская ракета убила 46 человек.

11 до сих пор не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести.

80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое – в тяжелом состоянии, среди них – девятилетняя девочка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источик: Борис Филатов

Фото: Валентин Резниченко