На руїнах багатоповерхівки в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей

Січень, 20 в 12:21

На руїнах багатоповерхівки в Дніпрі знайдено дуже велику суму грошей.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Та найбільше мера міста вразило те, що ніхто ці гроші не сховав та не привласнив.

Зараз дивляться

Наразі гроші перебувають у Соборному відділку поліції.

Сума, валюта, упаковка не розголошуються, хоч меру, ясна річ, усі подробиці відомі.

– Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції, і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті. Цей народ перемогти не можна, – пише із захопленням Борис Філатов.

Зауважимо, що ракетного удару по Дніпру російські війська завдали 14 січня.

У багатоповерхівку по вул. Набережна Перемоги влучила одна з крилатих ракет Х-22, яку росіяни запустили з району Курської області близько 15:30.

За попередньою інформацією, ворожий снаряд зруйнував 72 квартири та пошкодив ще понад 230.

17 січня о 13:00 в Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару.

Тоді повідомили, що росіяни вбили 45 людей, серед яких шестеро – діти.

А вже 19 січня керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що жертв ракетного удару 14 січня стало більше.

За уточненою інформацією, російська ракета вбила 46 людей.

11 ще досі не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти.

80 людей поранено. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє – у важкому стані, серед них – дев’ятирічна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Валентин Резніченко