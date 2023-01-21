Січень, 21 в 20:25

Американський вертоліт-мисливець за субмаринами Sea King прибув до України з Великої Британії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

– Sea King (з англ. – Морський король) Великої Британії прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні! Це потужне підкріплення для українських ВМС. Наша співпраця буде продовжувати зростати, – написав він.

Олексій Резніков подякував своєму колезі з Британії Бену Воллесу.

Зараз дивляться – Разом ми захистимо моря і землі по всій Європі, – додав очільник Міноборони України. Міністр також додав відео, як вертоліт з українською символікою десантує двох військових посеред поля. Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023 Олексій Резніков не уточнив, скільки саме вертольотів було передано на допомогу українським військовим. Водночас у листопаді 2022 року очільник Міноборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Лондон хоче передати три подібні вертольоти. Паралельно медійна платформа Сил оборони та безпеки України Military Media Center повідомляє, що гелікоптерів до України прибуло декілька, але теж не уточняють скільки саме. Міністерство оборони Великої Британії повідомляло про намір передати українським Збройним силам вертоліт Sea King наприкінці грудня. Сполучене Королівство виробляє, зокрема, гелікоптери Westland WS-61 Sea King – модифікацію однойменного американського вертольота, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King. Читайте Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики

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