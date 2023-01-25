Baykar передала Украине еще два беспилотника Bayraktar TB2 — ГУР Минобороны

25 января Украина получила от компании Baykar еще 2 беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины – компании Baykar – еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно на помощь Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена, — говорится в сообщении.