Модифицированная версия Leopard: Швеция может передать Украине танки Stridsvagn 122
Швеция рассматривает возможность отправки своих танков Stridsvagn 122 в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии местному изданию Svenska Dagbladet.
— Передача Украине Stridsvagn 122 — шведской версии немецкого Leopard 2 — может быть актуальна в будущем. То есть пока не ведется подготовка к поставкам этих танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже, — сказал он.
Что известно о танках Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 – это основной боевой танк Швеции и лицензионный вариант немецкого Leopard 2. На вооружении у шведской армии есть около 120 единиц такой техники.
На Strv 122 устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Он может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивным универсальным.
Также танк имеет усиленное бронирование башни и оснащен системой управления огнем от Leopard 2A5, а вдобавок имеет лобовую броню корпуса Leopard 2A6EX.
На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.
Характеристики:
- вес – 62 т;
- длина корпуса – 7700 мм;
- длина с пушкой вперед – 9670мм;
- ширина – 3700 мм;
- высота – 2790 мм;
- экипаж – 4 человека;
- тип брони – противоснарядная комбинированная;
- мощность двигателя – 1500 л.с.;
- скорость по шоссе – 72 км/ч;
- запас хода шоссе – 550 км;
- удельная мощность – 24,2 л.с./т.