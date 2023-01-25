Январь, 25 в 13:01

Швеция рассматривает возможность отправки своих танков Stridsvagn 122 в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии местному изданию Svenska Dagbladet.

— Передача Украине Stridsvagn 122 — шведской версии немецкого Leopard 2 — может быть актуальна в будущем. То есть пока не ведется подготовка к поставкам этих танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже, — сказал он.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – это основной боевой танк Швеции и лицензионный вариант немецкого Leopard 2. На вооружении у шведской армии есть около 120 единиц такой техники.

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На Strv 122 устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Он может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивным универсальным.

Также танк имеет усиленное бронирование башни и оснащен системой управления огнем от Leopard 2A5, а вдобавок имеет лобовую броню корпуса Leopard 2A6EX.

На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Характеристики: