Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Stridsvagn 122: що відомо про шведські танки, які отримає Україна
Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 (Strv 122) разом з українськими екіпажами, які були навчені шведською армією.
Про це повідомляють Сили оборони Швеції з посиланням на начальника оперативного відділу штабу Сухопутних військ Матса Людвіга. Характеристики танків та що відомо про Stridsvagn 122 – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Що відомо про танки Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції і ліцензійний варіант німецького Leopard 2. На озброєнні у шведської армії є близько 120 одиниць такої техніки.
На Strv 122 встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальними кумулятивними.
Також танк має посилене бронювання башти й оснащений системою керування вогнем від Leopard 2A5, а на додачу має лобову броню корпусу Leopard 2A6EX.
На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дає змогу відстрілу фугасних і спеціальних боєприпасів.
Характеристики:
- вага – 62 т;
- довжина корпусу – 7 700 мм;
- довжина з гарматою вперед – 9 670 мм;
- ширина – 3 700 мм;
- висота – 2 790 мм;
- екіпаж – 4 людини;
- тип броні – протиснарядна комбінована;
- потужність двигуна – 1 500 к.с.;
- швидкість по шосе – 72 км/год;
- запас ходу шосе – 550 км;
- питома потужність – 24,2 к. с./т.
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