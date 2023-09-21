Stridsvagn 122: що відомо про шведські танки, які отримає Україна

Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 (Strv 122) разом з українськими екіпажами, які були навчені шведською армією.

Про це повідомляють Сили оборони Швеції з посиланням на начальника оперативного відділу штабу Сухопутних військ Матса Людвіга. Характеристики танків та що відомо про Stridsvagn 122 – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції і ліцензійний варіант німецького Leopard 2. На озброєнні у шведської армії є близько 120 одиниць такої техніки.

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На Strv 122 встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальними кумулятивними.

Також танк має посилене бронювання башти й оснащений системою керування вогнем від Leopard 2A5, а на додачу має лобову броню корпусу Leopard 2A6EX.

На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дає змогу відстрілу фугасних і спеціальних боєприпасів.

Характеристики:

вага – 62 т;

довжина корпусу – 7 700 мм;

довжина з гарматою вперед – 9 670 мм;

ширина – 3 700 мм;

висота – 2 790 мм;

екіпаж – 4 людини;

тип броні – протиснарядна комбінована;

потужність двигуна – 1 500 к.с.;

швидкість по шосе – 72 км/год;

запас ходу шосе – 550 км;

питома потужність – 24,2 к. с./т.

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