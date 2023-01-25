Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У лютому Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink від Німеччини – Федоров

Валентина Чорна, редакторка стрічки
антена Starlink
Фото: Getty Images

Наступного місяця Україна отримає від Німеччини 10 тис. терміналів Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тис. Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця, – написав він у Telegram.

13 січня стало відомо, що в Україні працюють близько 30 тис. терміналів Starlink. Одна з останніх масштабних партій цієї техніки надійшла з Польщі – 8 тис. терміналів.

Зараз дивляться

Федоров наголосив, що термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки ним українці залишаються на зв’язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла.

Наразі Україна вважається однією з держав з найбільшою кількістю терміналів Starlink.

Читайте
У всіх потягах Інтерсіті+ з’явиться інтернет від Starlink до кінця року – УЗ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка