СБУ разоблачила агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы Лимана
В недавно освобожденном городе Лиман (Донецкая область) контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по этому населенному пункту.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, предателем является местный житель.
После деоккупации Лимана он установил контакт со спецслужбами РФ и добровольно предложил им помощь в полномасштабной войне против Украины.
Получая указания кураторов, российский агент собирал информацию о местах дислокации и перемещении подразделений украинских войск в районе.
Он также передавал координаты объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий. Для этого злоумышленник привлек знакомую, проживающую на временно оккупированных территориях Луганской области, которая находится в поле зрения российских спецслужб.
– Полученную информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины, – отметили в СБУ.
По данным следствия, после обстрелов оккупантов предатель фиксировал последствия атак, после чего передавал “отчет” агрессору.
Сотрудники СБУ задержали российского агента, когда тот пытался снова передать разведывательные данные через мессенджер. У него нашли телефон с доказательствами преступной деятельности.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Недавно СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области, в частности Лиман, чтобы направить электричество на военные базы и склады войск РФ.
А в Днепре были разоблачены семь российских агентов, которые передавали оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов.