Январь, 26 в 10:40

В недавно освобожденном городе Лиман (Донецкая область) контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по этому населенному пункту.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, предателем является местный житель.

После деоккупации Лимана он установил контакт со спецслужбами РФ и добровольно предложил им помощь в полномасштабной войне против Украины.

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Получая указания кураторов, российский агент собирал информацию о местах дислокации и перемещении подразделений украинских войск в районе.

Он также передавал координаты объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий. Для этого злоумышленник привлек знакомую, проживающую на временно оккупированных территориях Луганской области, которая находится в поле зрения российских спецслужб.

– Полученную информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины, – отметили в СБУ.

СБУ разоблачила агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы Лимана / 2 фотографии

По данным следствия, после обстрелов оккупантов предатель фиксировал последствия атак, после чего передавал “отчет” агрессору.

Сотрудники СБУ задержали российского агента, когда тот пытался снова передать разведывательные данные через мессенджер. У него нашли телефон с доказательствами преступной деятельности.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Недавно СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области, в частности Лиман, чтобы направить электричество на военные базы и склады войск РФ.

А в Днепре были разоблачены семь российских агентов, которые передавали оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов.