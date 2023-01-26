Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

СБУ разоблачила агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы Лимана

Юлия Соколова, редактор ленты
Затримання агента РФ
Фото: СБУ

В недавно освобожденном городе Лиман (Донецкая область) контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по этому населенному пункту.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, предателем является местный житель.

После деоккупации Лимана он установил контакт со спецслужбами РФ и добровольно предложил им помощь в полномасштабной войне против Украины.

Сейчас смотрят

Получая указания кураторов, российский агент собирал информацию о местах дислокации и перемещении подразделений украинских войск в районе.

Он также передавал координаты объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий. Для этого злоумышленник привлек знакомую, проживающую на временно оккупированных территориях Луганской области, которая находится в поле зрения российских спецслужб.

– Полученную информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины, – отметили в СБУ.

Затримання агента РФ
Затримання агента РФ
Затримання агента РФ
Затримання агента РФ
СБУ разоблачила агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы Лимана / 2 фотографии

По данным следствия, после обстрелов оккупантов предатель фиксировал последствия атак, после чего передавал “отчет” агрессору.

Сотрудники СБУ задержали российского агента, когда тот пытался снова передать разведывательные данные через мессенджер. У него нашли телефон с доказательствами преступной деятельности.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Недавно СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области, в частности Лиман, чтобы направить электричество на военные базы и склады войск РФ.

А в Днепре были разоблачены семь российских агентов, которые передавали оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов.

Читайте
СБУ задержала агента ФСБ, который хотел устроиться в Сумскую ОВА

Источник: СБУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка