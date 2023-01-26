Январь, 26 в 21:01

США не успеют передать танки Abrams к весеннему наступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Сенате Конгресса США.

— Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их (танков, — Ред.) передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не то, что появится к весеннему наступлению, — заявила она.

В комментарий к этому заявлению Нуланд сенатор-республиканец Джим Риш уточнил, почему танки не передали раньше, хотя сенаторы просили об этом еще более полугода назад: “Если бы вы начали шесть месяцев назад, то они уже бы были (в Украине, — Ред.) к весеннему наступлению. И все таки, что произошло с этим (вопросом, — Ред.), кого за это винить?”.

Сейчас смотрят — На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя большое количество российских танков, которые смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше. Мы откликнулись, — объяснила Виктория Нуланд. Напомним, 25 января президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Перед этим Германия подтвердила, что передаст Украине свои танки Leopard 2, а также разрешила реэкспорт этих танков третьим странам. Читайте Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта

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