24 лютого намагався захопити владу в Харкові – Синєгубов про ексочільника СБУ області

Колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в регіоні у перший день повномасштабної війни 24 лютого.

Про це очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв’ю Суспільному.

Керівник ОВА вперше погодився розповісти в загальних рисах про те, що відбувалось в області наприкінці лютого, тому що в справі Дудіна вже завершилось досудове розслідування, а матеріали вже передані до суду.

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За словами Олега Синєгубова, у перші години вторгнення Дудін заявив, що йому потрібно перевірити кабінет голови ОВА, бо там буцімто “попрацювали якісь російські диверсанти”.

Замість перевірки стіл голови ОВА прибрали, а в мережі з’явилось фото його порожнього кабінету.

Самого керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Харкова Ігоря Терехова, які зайшли до кабінету за кілька хвилин після працівників СБУ, звідти із застосуванням сили вивели.

Команда Служби безпеки покинула будівлю ОВА лише після наказу президента Володимира Зеленського.

Наступної ночі, каже Олег Синєгубов, Роман Дудін покинув навіть межі Харкова, залишивши відчиненою будівлю СБУ, другий поверх якої був повністю завалений боєкомплектом – автоматами, патронами, снарядами до РПГ, гранатометів тощо.

– Я не хочу зараз робити висновків якихось гучних. Нехай це зробить суд та правоохоронні органи. Я говорю лише про факти, – наголошує Олег Синєгубов.

На переконання голови ОВА, у діях Романа Дудіна є якийсь “російський слід”.

– Якийсь слід там все ж є. Не може людина, відповідальна за такий напрямок, ухвалювати такі рішення, – переконаний очільник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади начальника УСБУ Харківської області наприкінці травня.

Глава держави зазначив, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни.

У вересні колишнього очільника СБУ області було затримано за підозрою в державній зраді та самовільному залишенні місця служби під час воєнного стану.

У разі доведення вини Дудіну загрожує до 15 років тюрми.

Джерело: Суспільне

Фото: Харківська ОВА