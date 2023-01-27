На території Росії знаходиться 800 тяжко поранених українських військових.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

– На території Російської Федерації, за нашими даними, перебувають 800 тяжко поранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебувають 200 тяжко поранених військовополонених російської армії. Відповідно, ці цифри звучали (на зустрічі з омбудсменом Росії Тетяною Москальковою, – Ред .), – сказав він.

За словами українського омбудсмена, під час зустрічі з омбудсменом з Росії обговорювалось питання повернення поранених українських захисників за процедурою репатріації, а не обміну.

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– Насправді, за результатами нашої зустрічі не було оприлюднено інформацію, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали у розрізі військовополонених, – це питання можливого повернення тяжко поранених військовослужбовців, військовополонених з обох боків. Ця процедура називається репатріацією. Вона чітко прописана в Женевській конвенції, у статті 110. Репатріація – це не обмін. Це повернення поранених, тяжко поранених військовополонених без жодних умов, без прив’язки до кількості, – пояснив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, протягом 11-12 січня у Туреччині пройшла зустріч між українським та російською омбудсменами. На зустрічі був, зокрема, турецький представник, за словами якого Київ та Москва працюють над масштабним обміном, в рамках якого може бути обміняно близько 1 тис. людей.

Водночас після зустрічі омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що не обговорювала обмін військовополоненими з Дмитром Лубінцем, оскільки це питання під компетенцією Міноборони.