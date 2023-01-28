Январь, 28 в 7:09

За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки российского врага в 12 населенных пунктах Донецкой области и Луганской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В частности, подразделения Сил обороны пресекли попытки оккупантов наступать в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

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Кроме того, на позициях врага было немало “хлопка”.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Наши воины уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника типа Суперкам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения его живой силы.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся ударные роты БПЛА – это первые такие формирования в мире.

Ударные роты БПЛА получат дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование.