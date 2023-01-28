Січень, 28 в 8:44

Втрати Росії у війні в Україні сягнули 125 510 вбитими, з яких 800 українські військові діквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 28 січня.

Серед знищеної техніки ворога – сім танків, вісім артсистем, літак, гелікоптер і шість безпілотників.

Зараз дивляться Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 28 січня 2023-го: особовий склад ‒ близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 189 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 6 344 (+4);

артилерійські системи – 2 188 (+8);

РСЗВ – 453 (+1);

засоби ППО ‒ 221;

літаки – 293 (+1);

гелікоптери – 284 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6);

крилаті ракети ‒ 796;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 027 (+26);

спеціальна техніка ‒ 199. На східному напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у 12 населених пунктах Донецької та Луганської областей. Також українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Читайте Вибухи у Маріуполі та передача 321 танка для України: що відбувається на 339-й день війни (онлайн)

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