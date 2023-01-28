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Факти / Україна

Літак, гелікоптер і 800 окупантів: втрати РФ за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати Росії у війні в Україні сягнули 125 510 вбитими, з яких 800 українські військові діквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 28 січня.

Серед знищеної техніки ворога – сім танків, вісім артсистем, літак, гелікоптер і шість безпілотників.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 28 січня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 189 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 344 (+4);
  • артилерійські системи – 2 188 (+8);
  • РСЗВ – 453 (+1);
  • засоби ППО ‒ 221;
  • літаки – 293 (+1);
  • гелікоптери – 284 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 796;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 027 (+26);
  • спеціальна техніка ‒ 199.

На східному напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у 12 населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Також українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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