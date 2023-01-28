Літак, гелікоптер і 800 окупантів: втрати РФ за останню добу
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Втрати Росії у війні в Україні сягнули 125 510 вбитими, з яких 800 українські військові діквідували за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 28 січня.
Серед знищеної техніки ворога – сім танків, вісім артсистем, літак, гелікоптер і шість безпілотників.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 28 січня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 189 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 6 344 (+4);
- артилерійські системи – 2 188 (+8);
- РСЗВ – 453 (+1);
- засоби ППО ‒ 221;
- літаки – 293 (+1);
- гелікоптери – 284 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6);
- крилаті ракети ‒ 796;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 027 (+26);
- спеціальна техніка ‒ 199.
На східному напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у 12 населених пунктах Донецької та Луганської областей.
Також українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.
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